В Украине упростили заключение брака во время войны: можно даже удаленно через Zoom

В Украине упрощена процедура заключения брака во время войны. Теперь оформить отношения можно в течение одного дня в любом органе Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) на территории, где не ведутся боевые действия.

А украинцы, которые несут военную службу, могут пожениться дистанционно по видеосвязи Zoom. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказала заместитель министра юстиции по европейской интеграции Украины Валерия Коломиец.

По ее словам, с начала войны в стране поженились почти 22 тысячи пар – это больше, чем обычно.

Замминистра объяснила, что сегодня украинцы оказались в условиях, когда неизвестно, "что будет завтра и даже сегодня до вечера".

Видео дня

"Потому подать заявку и официально оформить брак теперь можно за день. Люди, изъявившие желание, могут жениться в течение дня", – сказала Коломиец.

При этом браки могут регистрировать не только сотрудники органов ГРАГС. Это, в частности, могут быть полицейские или военные, что актуально для женщин и мужчин, несущих службу.

Для них предусмотрена возможность заключить брак дистанционно. Для этого нужно обратиться к своему командиру и подать соответствующее заявление.

То есть, заключить брак можно даже в том случае, если одного из супругов нет физически.

"Человек, не находящийся в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom", – сказала Коломиец.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о паре врачей-интернов, которые поженились в Херсоне в условиях военного положения. Официальную часть брачной церемонии провел руководитель областной клинической больницы.