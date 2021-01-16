В Украине ударят морозы до 24 градусов: прогноз погоды на воскресенье

Погода в Украине в воскресенье, 17 января, будет солнечной и морозной, а снег пойдет только в некоторых областях.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. На дорогах ожидается гололедица.

Снег пойдет только на западе (в Закарпатской, Львовской и Ривненской областях), а также в оккупированном Крыму.

Температура воздуха еще больше снизится: ночью от 12 до 18 мороза, на севере до -24; днем от 12 до 14 мороза, на западе и юге -6...-9.

В Киеве погода будет ясной, ночью -18...-20, днем до -13...-15 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Роман Мурмило спрогнозировал, что период сильных морозов в Украине будет недолгим.