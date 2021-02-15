В Украине ударит мороз до -22: синоптик дала свежий прогноз

В Украине погода во вторник, 16 февраля, ударит еще более сильными морозами – уже ночью температура воздуха местами опустится до -22 градусов. Однако в регионах не ожидается значительного ветра и осадков, как в предыдущие дни.

Правда, на дорогах все еще будет держаться гололедица. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ночь на вторник столбики термометров покажут -12... -18, а на северо-востоке, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Луганщине, Полтавщине и части Черкасщины – даже -17... -22.

Днем 16 февраля в большинстве областей ожидается -7... -14 градусов. На западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4... -9.

Наиболее теплой погода в этот день будет на Закарпатье, где воздух прогреется до -2... +2 градусов.

На дорогах Украины 16 февраля будет скользко. Ветер ожидается северо-западный, в западных областях – южный, максимум умеренный.

Погода в Киеве во вторник не предусматривает осадков, но синоптик прогнозирует гололед. Ближайшей ночью в столице температура воздуха опустится до -16... -18, в окрестностях даже -20 градусов, а днем ожидается - ... -10.

Диденко подчеркнула, что 17-18 февраля в Украине местами будет сыпать снегом, поэтому морозы станут мягче, но только в дневные часы. Затем градусы снова пойдут вниз, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики и спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды и коллапсе на дорогах. Кроме этого, граждан призвали воздержаться от походов в горы из-за опасности схождения лавин в Украинских Карпатах.