В Украине только четвертая часть экологических организаций являются настоящими

Большинство экологических активистов Украины открыто занимаются "экотерроризмом" и имеют целью только одно – нажиться. По словам специалистов, будь экологи настоящими, у них была бы другая приоритетность.

В Украине только четвертая часть экологических организаций являются подлинными. Об этом сообщает "5 канал".

Настоящих экологов больше бы интересовали не "точечные" объекты, а глобальные. Состояние питьевой воды, спасение рек, массовая вырубка и вывоз леса, качественный и честный мониторинг воздуха. К примеру, никто даже не знает случаев, когда экоактивисты привлекли в суд за сжигание листьев. А именно оно и транспорт является первоочередными загрязнителями того, чем мы дышим.

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"Для Киева и для таких мегаполисов транспорт это самый большой загрязнитель. А осенью это сжигание окрестными селами мусора и Киеве тоже сжигают листья. То это тоже приносит если вы посмотрите на платформу сейв эко бот или полюшин то осенью у нас ужасная картина", – убежден профессор и экологичный эксперт Владимир Боголюбов.

Эксперты советуют быть более осмотрительными. Управляться аналитикой, а не эмоциями. Более того, полагают, государству следует ввести ответственность. Наказание это то, что могло бы остановить массовый экологический террор в Украине.