В Украине стартовал масштабный проект по профориентации и построению карьеры для молодежи

В Украине запустили масштабный Всеукраинский проект по профориентации и построению карьеры для молодежи "Выбери профессию своей мечты". Его начало Министерство образования и науки.

Как отметил глава ведомства Сергей Шкарлет, сейчас остановка системного выезда украинцев за границу в поисках работы является одним из основных вызовов для нашего государства.

"Именно для решения этой проблемы Минобразования определило одним из основных своих приоритетов профориентацию молодежи. По официальной статистике более 50% украинцев работают не по специальности, что приводит к структурной безработице. Основная цель проекту – в кратчайшие сроки построить эффективную профориентационную систему, которая соединит сферу образования с реальным рынком труда для подготовки высококвалифицированных кадров. Именно поэтому мы запускаем масштабный Всеукраинский проект по профориентации и построению карьеры для молодежи "Выбери профессию своей мечты", – сказал он.

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В ведущих странах мира на государственном уровне действует сеть карьерных советников, которые закреплены за учебными заведениями. Они помогают подросткам и их родителям в течение всего периода обучения определить свои способности и интересы в определенной области и сознательно выбрать профессию, в которой каждый ребенок будет максимально успешен в будущем.

"Мы хотим построить профориентационную систему в Украине, которая не будет уступать лучшим международным аналогам. И начинаем этот путь с коммуникационно-просветительской кампании "Выбери профессию своей мечты", которая охватит более полумиллиона учеников старших классов и учителей всех заведений общего среднего образования Украины уже в этом году", – сказал директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков.

Уже сегодня ученики старших классов из всех регионов Украины могут бесплатно:

пройти профориентационное тестирование,

получить консультацию карьерного советника,

ознакомиться с трендами рынка труда благодаря мультимедийным онлайн-курсам в международном формате SCORM,

"посетить" онлайн-экскурсии на лучшие украинские предприятия,

ознакомиться с самыми востребованными профессиями.

А для учителей и школьных психологов с сентября заработает Школа Карьерного Советника, в которой каждый может получить практические знания профориентационной работы. Данные услуги можно получить на портале Всеукраинского проекта по профориентации и построению карьеры для молодежи "Выбери профессию своей мечты".