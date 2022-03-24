В Украине сработали все 7 гуманитарных коридоров: Верещук подвела итоги эвакуации за день. Видео

В Украине 24 марта сработали все 7 гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. За сутки удалось вывезти еще 3 343 человека.

Об этом на брифинге сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, в Киевской области из поселков Большая Дымерка, Богдановка и села Бервица эвакуировали в Бровары 509 человек.

В Запорожской области из города Пологи удалось вывезти 117 человек, в том числе 35 детей-сирот из местного интерната, которых вскоре направят в Италию на реабилитацию. Также в этот город удалось доставить гуманитарную помощь. Однако провести эвакуацию из Мелитополя не удалось. Вечером гуманитарная колонна добралась до города и продолжит движение 25 марта.

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Что касается Донецкой области, то из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте доехали 2717 человек. При этом уже третьи сутки оккупанты не позволяют заехать в город гуманитарной колонне.

"Мы не оставляем попыток. Все 50 автобусов для эвакуации мариупольцев из города Бердянск, грузовики с гуманитарной помощью и бензовоз продолжают ждать на российском блокпосту перед въездом в город", – отметила Верещук.

При этом удалось освободить всех водителей и спасателей ГСЧС, которых оккупанты захватили в городе Мангуш 23 марта. Они уже присоединились к колонне на въезде в Бердянск.

"Завтра планируем продолжить работу над эвакуацией жителей Мариуполя и Мелитополя. А также вести переговоры о других гуманитарных коридорах", – добавила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина и Россия провели обмен пленными. Удалось вытащить 10 наших военнослужащих, а также 19 гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир". Всего с начала полномасштабной войны в плен оккупантов попало 270 украинских военнослужащих.

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