В Украине сработали только 7 гуманитарных коридоров: Верещук рассказала, сколько людей удалось спасти. Видео

В понедельник, 21 марта, из восьми согласованных гуманитарных коридоров сработало семь. Всего за день удалось эвакуировать 8057 человек.

Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она подробно описала, как проходила эвакуация в разных областях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье добрались 3007 жителей города. Всем оказана необходимая помощь.

Кроме того, в Бердянск добрались 26 автобусов. Из-за того, что оккупанты создают сложности на блок-постах по маршруту в Мариуполь, автобусы не могут быстро добраться до мест сбора людей.

Видео дня

Эвакуация из Бердянска и из населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности, поселков Мелекино и Никольское состоится утром завтра, 22 марта с 9.00 до 11.00.

По маршруту также будут направлены еще 27 больших автобусов из Запорожья.

В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам оказывают необходимую помощь: питание, медицинская помощь и места для отдыха.

"Решаем вопросы для доставки завтра дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продлить бесплатно заправлять машины мариупольцев", – отметила Верещук.

Киевская область

По маршруту из поселка Большая Дымерка в Бровары удалось вывести более 4 370 человек – к автобусам для эвакуации присоединилось также большое количество частных авто.

По маршруту из Бучи и Ворзеля были эвакуированы 380 человек, а также доставлена гуманитарная помощь по продуктам, медикаментам и одежде.

Из села Козаровичи в город Вышгород эвакуация не состоялась – оккупационные войска обстреляли колонну и не позволили людям выйти.

Луганская область

Гуманитарным коридором из Лисичанска, Северодонецка и Горного в Бахмут эвакуировали 300 человек. Кроме этого, в эти населенные пункты доставили более 200 тонн гуманитарной помощи.

Ирина Верещук также сообщила, что 21 марта удалось освободить водителей и экипаж скорой помощи, которые накануне, 20 марта, пытались доставить гуманитарную помощь в город Вовчанск Харьковской области.

"Это действительно храбрые люди, которые мужественно исполняют свой гражданский долг в условиях войны. Как и все другие водители автобусов, грузовиков, спасатели из ГСЧС, экипажи машин скорой помощи, полицейские. Они сознательно идут на риск своей жизни и каждый день помогают нашим людям выбираться из городов, где ведутся боевые действия", – подчеркнула Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Верещук ответила на ультиматум России о "сдаче" Мариуполя. Она заявила, что речь об этом идти не может и украинские защитники не сложат оружие.

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