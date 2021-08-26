В Украине создают 'Центры безопасности', которые объединят полицию, 'скорую' и пожарную службы, – Чернышов

В территориальных общинах работают над внедрением "Центров безопасности", которые объединят функции усиления общественной безопасности, защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций и оказания экстренной медпомощи. Цель – круглосуточное реагирование на запрос об экстренной помощи в промежуток времени до 20 минут.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время совещания в Министерстве внутренних дел Украины. Он рассказал, что для воплощения такого проекта использовался опыт европейских стран, передает пресс-служба ведомства.

"Используя европейский опыт, начало проект "Центры безопасности" в регионах. Они позволяют объединить пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию с консолидированной коммуникацией. Речь идет о повышенной оперативности оказания помощи людям в экстренных ситуациях. В настоящее время в Украине реализовано около 30 проектов по созданию Центров безопасности. По количеству лидирует Донецкая область", – подчеркнул Чернышов.

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В то же время глава Минрегиона отметил, что в настоящее время ведомством подготовлен бюджетный запрос на 2022-2024 годы для финансирования 380 безопасности центров. Его уже направили в Министерство финансов.

В рамках сотрудничества Минрегиона и МВД в общинах введен проект "Полицейский офицер общества". В 19 регионах Украины работают более 600 офицеров. Они обеспечивают порядок и предотвращают правонарушения в пределах своей территориальной общины.

О доступности будущих безопасности центров также отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Безопасность общин и страны – это безопасность каждого. Центры должны объединить в себе полицию, службу по чрезвычайным ситуациям, а также другие сервисные услуги, которые предоставляет Министерство внутренних дел. Сейчас инициатива по внедрению центров уже опробована в нескольких регионах. Наша цель, чтобы вопросы безопасности центры стали доступными для всех жителей территориальных общин", – заметил Монастырский.