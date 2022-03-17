В Украине создано Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных

Украина создает Национальное информационное бюро (НИБ) в соответствии с международным гуманитарным правом. Такое решение принято в четверг, 17 марта, на заседании Правительства Украины и утверждено соответствующим распоряжением.

НИБ будет действовать и в соответствии с международно-гуманитарным правом, в частности ст. 122 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными (III) и ст. 136 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны (IV).

Учитывая, что Украина является одной из сторон в этой войне, наше государство в контексте международного права обязано именно так поступать. Ведь Украина является цивилизованной страной и соблюдает международные нормы.

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Национальное информационное бюро будет находиться в сфере управления Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ключевой целью деятельности этого органа является сбор (все возможными способами), обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных РФ, в том числе и среди мирного населения.

Согласно официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, потери личного состава врага уже превышают 14 000 военнослужащих. Наши защитники ежедневно берут в плен тех, кто незаконно ворвался на нашу территорию от 24 февраля текущего года и по сей день. Поэтому списки как погибших, так и военнопленных России тоже будет составлять украинская сторона. Их семьи должны знать, куда российские власти отправили их детей, мужчин и братьев.

В дальнейшем в Украине будет создан "кейс обмена" или обменный фонд. С помощью структур МККК, выступающего нейтральным посредником, мы будем предоставлять информацию противной стороне.

Такая деятельность позволит Украине еще раз доказать преступления РФ и в перспективе активизировать процесс обмена пленными и телами погибших с противной стороной.

Уже сегодня заработала "горячая линия" Национального информационного бюро – 1648 и (044) 287-81-65 для первичного сбора информации и коммуникации с пострадавшими. Линия будет функционировать в мессенджерах.

В настоящее время оперативно используют необходимые технические процедуры , позволяющие начать выполнение НИБ указанных полномочий.