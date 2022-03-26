В Украине создали чат-бот 'Найди родных' для поиска пропавших во время войны

В Украине начал работать чат-бот в мессенджере Telegram для поиска пропавших во время войны, которую развязала страна-агрессор Россия. Он называется "Найди родных".

Об этом сообщили на официальной странице Министерства молодежи и спорта Украины. Как отмечается, регистрация в чат-боте даст возможность найти контакты с теми, кто эвакуировался в другие страны или города Украины.

В ведомстве уточнили, что пересекли границу более трех миллионов украинцев, а более 13 миллионов сменили место жительства. Это не окончательные цифры – эвакуация продолжается.

Ссылка на чат-бот – https://t.me/Family_Search_bot.

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"Указав контактные данные, вы позволяете близким найти друг друга. Информация надежно защищена", – отметили в министерстве.

Напомним, что в Украине также работает Национальное информационное бюро по поиску людей. Благодаря централизованному сбору информации у жителей Украины и РФ появилась возможность найти своих родных и близких – военнопленных, пропавших без вести или же погибших.

Обратиться с запросом можно по номерам 1648 или (044) 287-81-65. Кроме того, можно воспользоваться формой на сервисе nib.gov.ua.

Кроме того, с 17 марта в Украине работает Национальное информационное бюро (НИБ). Ключевой целью деятельности этого органа является сбор, обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных РФ, в том числе и среди мирного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины создал сайт "Оккупант", на котором можно найти информацию о российских военнопленных, вторгшихся в Украину с 24 февраля. Порталом могут пользоваться граждане России, в частности семьи солдат или их знакомые.

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