В Украине снова опаздывают ряд поездов: некоторые задержатся на 10 часов. Список

В "Укрзалізниці" сообщили, что по состоянию на 21:20 5 мая с задержкой курсируют 15 поездов. Задержки в графике возникли в результате массированных ракетных атак России на украинские города.

Список поездов обнародовали в Telegram-канале "УЗ". Некоторые рейсы задерживается на 10 часов.

№5 Ивано-Франковск – Запорожье (+10:53);

№120 Львов – Запорожье (+10:15 час);

№37 Ужгород – Одесса (+9:55 час);

№45 Ужгород – Лозовая (+7:46 час);

№85 Запорожье – Львов (+4:44 ч);

№60 Чоп – Киев (+4:30 час);

№22 Трускавец – Харьков (+4:09 час);

№743 Дарница – Львов (+2:57 ч);

№130 Ивано-Франковск – Кременчуг (+2:44 ч);

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№120 Львов – Запорожье (+1:46 час);

№232 Львов – Днепр (+1:40 час);

№86 Львов – Запорожье (+1:30 час);

№42 Львов – Днепр (+1:25 час);

№706 Перемышль – Киев (+1:04 ч);

№753 Харьков – Киев – Львов (+46 мин).

Напомним, что россияне вечером 3 мая атаковали ракетами украинские города. Ориентировочно было выпущено 18 ракет, которые попали по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также были нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областях.

Атаки оккупантов были нанесены по шести железнодорожным станциям, в результате чего произошла задержка 14 поездов. Обстрелы привели к повреждению инфраструктурных объектов.

Вечером, 4 мая, в центре Днепра прогремели два взрыва в результате ракетного удара со стороны РФ. Российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая российские оккупанты нанесли около 50 ударов по Украине с привлечением оперативно-тактической и стратегической авиации. Бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков ракет с акватории Каспийского моря по территории нашей страны.