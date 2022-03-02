В Украине с начала полномасштабного нападения России погибли свыше 2 тыс. мирных жителей

С утра 24 февраля, когда Россия начала широкомасштабное вторжение, в Украине погибли более 2 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Белоруссии, а каждый час – это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников. В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников", - констатировали в ГСЧС.

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Сейчас спасатели прилагают все усилия, чтобы спасать украинцев, которые страдают от действий российских оккупантов.

"Нам удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникавших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов. К сожалению, при выполнении задач погибли 10 спасателей и 13 получили травмы", - рассказали в ГСЧС.

Также там сообщили о поддержке украинских спасателей со стороны Польши.

"В это сложное время для Украины руку помощи оказывает соседнее государство-побратим Польша! На сегодняшний день завершается процесс передачи для ГСЧС Украины семи единиц современной пожарно-спасательной техники, которая немедленно поступит на вооружение нашим спасателям. Спасибо коллегам и добрым соседям за поддержку и помощь, мы всегда будем это помнить", - заверили в ГСЧС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники Украины наносят оккупантам ощутимые потери.

В Беларуси все морги "забиты" телами чеченцев, погибших в войне против Украины, а в приграничных регионах России перестали обслуживать гражданских, полностью переключившись на помощь раненым оккупантам.

Реальные объемы потерь в России власти скрывают. В то же время путинские войска подтянули в Украину мобильные крематории.

По данным Генштаба, на утро 2 марта Россия в войне против Украины потеряла 5840 солдат, 211 танков и 30 самолетов.