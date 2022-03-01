В Украине российские оккупанты убили гражданина Израиля

Российские оккупанты убили на территории Украины гражданина Израиля Романа Бродцкого. Мужчина направлялся в сторону Молдовы и попал под обстрел.

Информацию о его гибели подтвердили в Министерстве иностранных дел Израиля, передает "Израиль по-русски". Как отмечается, автомобиль Романа находился в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой.

Машина подверглась обстрелу, в результате которого мужчина погиб. Как говорится в сообщении, в Украине у Романа осталась жена и дети, они за пределы страны не выезжали.

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В то же время родителям мужчины известие о гибели сына уже передали. "Министерство иностранных дел Израиля выражает искренние соболезнования семье Романа в это тяжкое время и продолжит оказывать ей посильную помощь", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Королевский прокурор суда в Гааге, Нидерланды, Карима Хан заявил, что открывает расследование вторжения России на суверенную территорию Украины, поскольку это деяние подпадает под все критерии военных преступлений, а также преступлений против человечности.

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