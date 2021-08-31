В Украине решили отложить полный переход на электронные больничные: названа причина

Министерство здравоохранения Украины переносит полный переход на электронные больничные. С 1 сентября цифровую систему не запустят, потому что не все врачи ее освоили.

Об этом сообщил "Суспільному" пресс-секретарь Минздрава Роман Борщ. По его словам, из 3 тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, систему готовы использовать чуть больше 2 тысяч.

Предварительно, некоторые врачи не имеют доступа к коммуникациям.

"Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но из-за того, что есть отдельные ведомственные больницы – те, что в глубинках, которым нужно чуть больше времени, – сейчас юстируется приказ, который продолжит этот переходный период до октября", – объяснил Борщ.

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Сейчас уже можно оформлять е-больничные, но некоторое время медучреждения еще будут выдавать и бумажные листы нетрудоспособности.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы медучреждение могла выписывать пациентам электронной больничные, она должна подключиться к Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).

Также надо иметь медицинскую информационную систему (МИС). Она обеспечивает интерфейс для врачей по внесению данных, которые стекаются в центральную базу данных.

Все больничные, декретные и другие соцвыплаты в Украине будут подлежать проверке Фондом соцстраха.