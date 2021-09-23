В Украине проведут открытый диалог бизнеса и власти относительно развития индустриальных парков: названы спикеры и дата

В Белой Церкви Киевской области 28 сентября состоится открытый диалог представителей бизнеса и власти "Индустриальные парки 2025. Зачем инвестировать в производства". В нем примет участие министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Спикерами также будут основатель холдинга UFUTURE Василий Хмельницкий, заместитель министра экономики Ирина Новикова, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, а также международные партнеры, эксперты, предприниматели из Европы и США.

В программе мероприятия – панельные дискуссии с экспертами, пресс-подход, а также экскурсия по территории индустриального парка "Белая Церковь", где будет возможность набрать видеоряд и сделать фото.

Видео дня

Участники диалога будут говорить про:

концепцию развития индустриальных парков в Украине;

международный опыт развития индустриальных парков;

законопроект об индустриальных парках. Стимулы для развития производств. Как это поможет индустриальным паркам;

как сегодня работают индустриальные парки и что могут предложить бизнесам;

как с помощью индустриальных парков развивать регионы и усилить экономику Украины в целом.

Также партнерами мероприятия является Координатор проектов ОБСЕ в Украине и CMD-Ukraine.

Место проведения: г. Белая Церковь, ул. Леваневского, 150, индустриальный парк "Белая церковь", завод Plank Electrotechnic. Зарегистрироваться можно по ссылке. Подробная программа – здесь.