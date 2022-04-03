В Украине продолжится эвакуация людей из горячих точек: мирных жителей попробуют вывезти из Мариуполя

В воскресенье, 3 апреля, продолжится эвакуация людей по гуманитарному коридору из Мариуполя в Запорожье. Так, под Бердянском сейчас находятся 17 автобусов, готовых забрать мирных граждан.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. 10 автобусов направят для эвакуации мариупольцев и жителей Бердянска (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если автобусы не пропустят проехать в город, просим людей выйти к блокпосту на въезде в город. Там они будут вас ждать", – отметила Верещук.

Еще 7 автобусов подъехали в сопровождении Международного комитета Красного Креста ближе к Мариуполю.

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Также планируется эвакуация их Северодонецка, Попасной, Лисичанска, Рубежного и поселка Нижнее в Луганской области. Для ее начала ожидается прекращение огня со стороны оккупантов.

Министр также отреагировала на убийство старосты села Мотижин Ольги Сухенко, тело которой вместе с мужем и сыном нашли 2 апреля. Она назвала это военным преступлением.

Кроме того, Верещук напомнила, что в плену оккупантов находятся 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

"Мы информируем о них, как и о других пропавших без вести граждан, МККК и требуем от РФ предоставить информацию о местонахождении пленных и их состоянии здоровья", – сказала министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 2 апреля в Украине удалось эвакуировать 4217 граждан. В частности, из Мариуполя и Бердянска в Запорожье выехали 1263 человека и 2650 человек – из Луганской области.

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