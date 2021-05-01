В Украине прибавилось более 8,5 тысячи больных COVID-19: статистика в областях

За прошедшие сутки в Украине еще 8549 гражданам поставили диагноз коронавирус, среди них – 374 ребенка и 145 медицинских работников. На утро 1 мая общее количество заражений достигло 2 078 086.

От последствий болезни умерли уже 44 436 человек (+351), при этом 1 670 481 украинец (+14 956) победил COVID-19. Такие данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области – 745, Харьковской – 730, г. Киев – 671, на Донетчине – 570 и Черкасщине – 537. Был госпитализирован еще 3051 пациент.

Количество заболеваний и прививок в регионах за сутки:

г. Киев – 671 случай/ 6911 прививок;

Винницкая область – 196 случаев/ 2369 прививок;

Волынская область – 185 случаев/ 447 прививок;

Днепропетровская область – 745 случаев/ 3504 прививки;

Донецкая область – 570 случаев/ 3015 прививок;

Житомирская область – 218 случаев/ 1287 прививок;

Закарпатская область – 129 случаев/ 548 прививок;

Запорожская область – 405 случаев/ 1612 прививок;

Ивано-Франковская область – 131 случай/ 219 прививок;

Киевская область – 433 случая/ 3735 прививок;

Кировоградская область – 173 случая/ 1434 прививки;

Луганская область – 157 случаев/ 531 прививка;

Львовская область – 448 случаев/ 1273 прививки;

Николаевская область – 245 случаев/ 2176 прививок;

Одесская область – 454 случая/ 1660 прививок;

Полтавская область – 385 случаев/ 2980 прививок;

Ривненская область – 291 случай/ 1158 прививок;

Сумская область – 188 случаев/ 1912 прививок;

Тернопольская область – 200 случаев/ 1013 прививок;

Харьковская область – 730 случаев/ 4938 прививок;

Херсонская область – 187 случаев/ 1341 прививка;

Хмельницкая область – 446 случае / 1084 прививки;

Черкасская область – 537 случаев/ 2807 прививок;

Черновицкая область – 98 случаев/ 620 прививок;

Черниговская область – 327 случаев/ 1411 прививок.

В официальной статистике от Минздрава и на портале СНБО нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей, а также в Крыму.

За сутки в стране сделали 83 336 тестирований на диагностику COVID-19, а именно: 37 455 методом ПЦР и 13 016, методом ИФА, 32 865 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Еще 49 985 украинцев получили первую прививку против COVID-19 за 30 апреля. В общем вакцинировано 752 295 человек, из них 260 завершили иммунизацию (получили 2 дозы).

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