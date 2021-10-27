В Украине появилась первая недоступная реклама: что это значит

В туристических локациях крупнейших городов Украины появились временные рекламные носители со слоганом "Эта реклама недоступна для человека на коляске". Кампания поднимает вопрос инклюзивности и имеет целью привлечь внимание широких масс к этой проблеме.

Недоступная реклама была создана pro bono коммуникационным агентством Gres Todorchuk для Доступно.UA – инициативы, которая более шести лет развенчивает мифы о людях с инвалидностью и распространяет тренд доступности.

Недоступная реклама временно размещена в местах, куда людям на колясках трудно добраться из-за отсутствия пандусов и других особенностей городской инфраструктуры. Среди таких локаций – Замковая гора во Львове, дорога в Национальный университет имени Каразина в Харькове, Арка дружбы народов и Парк славы в Киеве.

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"Половина жителей украинских городов принадлежит к маломобильным группам населения. Это люди с инвалидностью, родители с детскими колясками, пожилые люди, беременные и люди с временными травмами. Однако, по нашему опыту, только 4% городской инфраструктуры в стране удобна и комфортна", – говорит Дмитрий Щебетюк, основатель и идейный вдохновитель Доступно.UA.

"Впрочем, истории страданий и драмы о людях с инвалидностью – не наш подход. Мы берем креативом. Поэтому и объединили усилия с агентством Gres Todorchuk, умеющим привлекать внимание к социальным проблемам через творческие решения", – отметил он.

На каждом носителе с недоступной рекламой размещен QR-код, ведущий на сайт Доступно.UA. Каждый желающий может поддержать команду, которая развивает тему инклюзивности в Украине, став волонтером или внеся благотворительный взнос.