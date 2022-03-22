В Украине подсчитали, сколько территорий придется разминировать после войны

В Украине после победы в войне над Россией придется разминировать площадь более 82 тысяч квадратных километров. Однако эта цифра является предварительной и взрывоопасных территорий может быть еще больше.

В основном это относится к временно оккупированным районам и территориям, где ведутся боевые действия. Об этом в Facebook сообщила общественная организация "Ассоциация саперов Украины".

С началом широкомасштабной агрессии РФ против Украины специалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions ведут подсчет опасных территорий. К таким относится местность с опасными районами, загрязненными взрывоопасными предметами.

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По состоянию на 21 марта экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий Украины. По предварительным данным она составляет не менее 82 525 км2.

"После победы эти территории будут подлежать гуманитарному разминированию! Эта тяжесть также ляжет на плечи украинцев...Это только предварительные расчеты, и мы продолжаем работу", – сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине идет очищение территории от вражеских "подарков". Пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования изымают и уничтожают взрывоопасные предметы.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что после окончания Великой Отечественной войны, которую развязала Россия, понадобится еще несколько лет для разминирования нашей территории. Это неотъемлемый этап обновления объектов.

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