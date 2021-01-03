В Украине под Новый год зацвели сакуры и выросли пролески с петрушкой. Фото

В Украине под Новый год зацвело множество растений, которые обычно растут в теплые времена года. Скорее всего, это связано с тем, что погода этой зимой выдалась теплой.

Соответствующими снимками украинцы активно делятся на своих страницах в социальных сетях. Так, было замечено цветение сакуры в одном из районов Киева, а также у некоторых жителей выросли салат и петрушка (фото можно посмотреть ниже).

Как стало известно, 31 декабря киевлянка Ангелина Бакалинская запечатлела, как в Печерском районе на улице Липской зацвела сакура.

В Киеве зацвела сакура Facebook Бакалинской

В Печерском районе Киева заметили цветение сакуры Facebook Бакалинской

А Лариса Гуменюк поделилась снимками салата и петрушки, которые выросли у нее в саду 3 января. Кроме того, она отметила, что в это время розы также уже начали пускать побеги, а трава зеленеет.

В Киевской области выросли петрушка и салат Facebook Гуменюк

Житель города Чортков Тернопольской области Орест Лыжечка показал, как 1 января у него зацвели пролески.

В Тернопольской области зацвели пролески Facebook Лыжечка

Украинка Мария Ткачик поделилась фото, на котором показала, как 2 января у нее распустились цветы.

В Украине зацвели цветы Facebook Ткачик

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в январе 2021 года обещает быть разной. Первая половина месяца может быть теплой, вторая – морозной.