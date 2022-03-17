В Украине почтили память погибших в результате российской агрессии. Видео

В четверг, 17 марта, в 9 часов утра в Украине почтили память всех погибших в результате российской агрессии. Соответствующие объявления прозвучали, в частности, на железнодорожных вокзалах крупнейших украинских городов: Киева, Львова, Днепра и Одессы.

Корреспонденту OBOZREVATEL напомнили об общенациональной минуте молчания даже охранник в столичном супермаркете. Как видно на кадрах, люди на вокзалах замерли, чествуя память погибших от рук путинских террористов.

Напомним: накануне, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский ввел ежедневную минуту молчания в память о погибших во время российской агрессии. Жертв террора оккупантов будут вспоминать каждое утро в 9 часов.

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Президент отметил, что речь идет о "военных и гражданских, взрослых и детях..."

"Всех! Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на 14 марта из-за российской агрессии в Украине погибли 90 детей. Еще более 100 были ранены;

также на 12 февраля свои жизни за Украину отдали около 1300 украинских воинов. Ориентировочные потери среди украинских защитников были названы впервые.

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