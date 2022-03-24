В Украине поблагодарили пропагандиста Путина, который 'помог' уничтожить корабль 'Орск'. Фото

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко поблагодарил пропагандиста телеканала "Звезда" Валентину Гвоздеву за наведение на расположение БДК "Орск". Он также назвал его "лучшим москальским пропагандоном".

Об этом Дейнеко написал на своей странице в Facebook. Он также предложил дать Гвоздеву награду в конкурсе "Изумрудная лира", целью которого является утверждение идеи развития независимой Украины и пропаганда территориальной целостности нашей Родины.

"Валентин Гвоздев с телеканала Звезда. С удовольствием хочу сообщить, Государственная пограничная служба признает его лучшим москальским пропагандоном. За это он получает пограничное отличие в конкурсе "Изумрудная лира", целью которого является утверждение идеи развития независимой Украины и пропаганды территориальной целостности нашей. даже ввели дополнительную специальную номинацию "Кацапский пропагандон года – гордость Украины", - говорится в сообщении.

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По словам главы ГПСУ, Гвоздев побеждает с детальным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота в порту Бердянска.

"Конечно были и другие лауреаты, но при полноте раскрытой темы конкурсная комиссия была единогласна. Отныне "Орск" и орки, символично, что еще и в месяц несокрушимости Украины, разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки сбежали по известному и привычному для них курсу. Желаем пропагандону и других не менее интересных сюжетов для скорой победы Украины над рашистами", - подчеркнул Дейнеко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 24 марта стало известно о выдающейся работе ВМС ВСУ. В районе оккупированного Бердянска они потопили один большой десантный корабль оккупантов, еще два судна получили серьезные повреждения.

Позже стало известно, что командирами двух подбитых, но не потопленных кораблей являются предатели Украины, предавшие присягу на верность родине в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь.

Заместитель министра обороны Анна Маляр уточнила, что на уничтоженном ВМС ВСУ под Бердянском крупном десантном корабле "Орск" могло находиться до 20 танков, 45 БТР или 400 человек личного состава. Именно столько вмещают корабли этого типа.

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