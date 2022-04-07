В Украине отменили весенний призыв в 2022 году – Генштаб

В апреле-июне 2022 года в Украине не будут проводить весенний призыв на срочную военную службу. Речь идет как о призыве в ряды Вооруженных сил Украины, так и других военных формирований.

Об этом ссылаясь на Генштаб ВСУ, сообщает Министерство обороны Украины. Такое решение приняли с учетом того, что в государстве еще 24 февраля была объявлена всеобщая мобилизация из-за полномасштабной агрессии РФ.

Во время нее вакантные должности в армии комплектуются за счет поступления военнообязанных и резервистов. Именно мобилизация сейчас позволяет обеспечить оборону Украины и поддерживать боевую и мобилизационную готовность нашего войска.

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"Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет", – отметили в Минобороны.

Напомним, что в Украине началась третья волна мобилизации – Вооруженные силы Украины призывают резервистов, окончивших военные кафедры. В военкоматы должны явиться офицеры запаса, которых не призвали на предыдущих этапах мобилизации.

Ранее Украина уже прошла две волны мобилизации:

резерв первой очереди – это бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или одной из волн мобилизации (преимущественно участники АТО);

резерв второй очереди – военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

Такие категории граждан отправлялись в воинские части. Они не требовали дополнительной подготовки, их привлекли для выполнения задач по обороне государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля на фоне нападения Российской Федерации на города Украины президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.