В Украине отмечают День памяти и примирения: 10 фактов о празднике

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Вместе с Европой и США мы чтим погибших во Второй мировой войне.

OBOZREVATEL собрал 10 главных фактов об этом празднике.

1. 7 мая 1945 года во французском городе Ремси Германия подписала акт о капитуляции, символизирующий окончательную победу над фашизмом. Однако ратифицировали его только 8 мая в Берлине – именно в этот день во многих городах Европы и Америки начались массовые празднования.

Так, в Лондоне состоялось масштабное торжество на Трафальгарской площади. В США парады прошли в Нью-Йорке на Times Square, в Майами, Лос-Анджелесе, Чикаго. В 2004 году Генеральная ассамблея ООН постановила праздновать 8-9 мая как Дни памяти и примирения. Тогда была создана резолюция, в которой предлагалось всем странам-членам организации в эти дни проводить мероприятия, посвященные памяти погибших 1939-1945 годов.

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2. В СССР праздник победы принято было отмечать 9 мая. Это связано с тем, что только на следующий день после подписания акта о капитуляции Германии документ доставили Сталину. После получения на руки подтверждения он разрешил праздновать победу.

3. Так же было и в независимой Украине – до 2013 года празднования, посвященные окончанию Второй мировой, проводились 9 мая. Однако в 2015 году президент Петр Порошенко своим указом создал новую памятную дату в календаре.

4. Главная цель этого дня – почтить память украинских воинов, которые внесли свой героический вклад в победу Антигитлеровской коалиции, и выразить уважение всем, кто боролся против нацизма.

5. Символом этого праздника стал, как и во многих странах мира, – красный мак. Этот цветок — памятный знак жертв военных и гражданских конфликтов, отображение кровавого следа от выстрела.

При этом ни 8-9 мая, ни в любые другие дни в Украине недопустимо использование коммунистической символики под видом "знамени Победы", а также георгиевских лент. Эти символы запрещены в нашей стране наравне с любой символикой нацистского тоталитарного режима.

6. События 1939−1945 годов стали крупнейшим вооруженным конфликтом за все время существования человечества. Во время Второй мировой погибло от 70 до 80 млн человек, две трети из которых — гражданские лица.

7. По разным оценкам, потери Украины во Второй мировой войне составили от 8 до 10 миллионов человек, около 5 миллионов из них – военнопленные и мирное население. 2,2 миллиона человек были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 миллионов потеряли кров.

8. Фашисты разрушили почти 700 украинских городов, 28 тысяч сел, было сожжено около 320 тысяч хозяйств). Во времена Второй мировой именно Украина стала одной из главных арен боевых действий – здесь действовало от 50% до 75% всех дивизий Вермахта и половина всех советских сил.

9. Кремль на протяжении многих лет пытался присвоить себе победу над фашистской Германией. Но после Революции Достоинства российские и советские мифы начали разрушаться, а украинское государство переосмыслило событий войны. И продолжает это делать даже сегодня.

Так, 4 мая Верховная Рада приняла постановление "О недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом". В документе подчеркивается необходимость подтвердить вклад народа Украины в общую победу Антигитлеровской коалиции над немецким нацизмом.

10. В Украинском институте национальной памяти решили, что в 2022 году празднование Дня памяти и примирения пройдет под новым лозунгом: "Победили нацистов – победим и рашистов!".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский посол во Франции Алексей Мешков не получил приглашения на официальные мероприятия в Париже по случаю 77-й годовщины Дня победы над нацизмом во Второй мировой. Этот факт крайне возмутил дипломата.