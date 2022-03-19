В Украине официально 562 военнопленных из РФ, домой многие возвращаться не хотят, - Верещук

Все чаще плененные кремлевские военные отказываются возвращаться в РФ. При этом они остаются на полном обеспечении, оплачиваемом из госбюджета Украины.

Об этом заявила министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. "Эти дети-срочники не хотят возвращаться в страну, отправившую их убивать украинских женщин и детей", – обращает внимание чиновник.

Также она рассказала, что Украина вместе с Красным Крестом создает Национальное информационное бюро, которое уже сейчас аккумулирует информацию о военнопленных и без вести пропавших с обеих сторон. Также в базу будут внесены данные о гражданских, находящихся в заложниках.

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Бюро заработало только 18 марта. Верещук отметила, что в настоящее время в него внесено 562 оккупанта. По ее словам, пока им предоставили именно такие цифры. Но данные президента о тысяче пленных – более точны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Зеленский в обращении рассказал о том, что российские пленные отказываются возвращаться домой. Семьям многих из них уже пришли "похоронки".

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