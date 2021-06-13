В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град

В воскресенье, 13 июня, на всей территории Украины объявили штормовое предупреждение. Днем ожидаются грозы, а в отдельных районах может выпасть град.

Синоптики также прогнозируют шквалы до 15-20 м/с в западных и юго-западных областях. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Грозы накроют Волынскую, Ривненскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области. Молнии могут увидеть также жители Киевщины, Житомирщины, Луганщины и Крыма.

Сильный ветер сегодня будет дуть на территории Хмельницкой и Сумской областей. В остальных регионах помимо гроз и шквалов возможно выпадение града.

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Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что 13 июня в Украине похолодает. В западных, северных областях и на Винничине ожидается +17...+20 градусов.

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