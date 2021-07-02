В Украине объявили штормовое предупреждение и сообщили об опасности в горах

В пятницу, 2 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение в связи с вероятностью ливней с градом и шквалами ветра. Погода испортится по всей территории страны, кроме юго-востока.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ожидается, что в Киеве и области пройдут грозовые дожди с градом и сильным ветром.

Кроме того, спасатели предупредили об изменении гидрологической ситуации. Так, 2-3 июля на реках Закарпатья, бассейнов Прута, Сирета (Ивано-Франковская и Черновицкая области), Сяна, Днестра(Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 метров.

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"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в большинстве областей Украины 2 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы. Также возможны сильные ливни, град и шквалы.