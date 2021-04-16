В Украине объявили штормовое предупреждение: где испортится погода

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, а с субботы, 17 апреля, в некоторых регионах страны будет объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью 17 апреля в западных и южных областях, 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности почвы – заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).

Синоптики предупредили, что 17 апреля дождь ожидается ночью в западных областях местами с мокрым снегом. Днем в центральных и южных областях без существенных осадков. Температура ночью +2+7 градусов, днем +8+13, на юге и востоке страны до +16.

18 апреля в северных и северо-восточных областях прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-6 тепла. Днем ожидаем 10-15 градусов тепла. Отмечается, что кроме северных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов.

В понедельник, 19 апреля, в большинстве областей Украины будет преобладать погода без существенных осадков, только днем в южной части пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью 1-6 тепла, днем 11-16 выше ноля. На высокогорье Карпат ночью около 0, днем +2+7 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в Украине в Карпатах зафиксировали температуру воздуха -8 градусов и небольшой снегопад.