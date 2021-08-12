В Украине объявили штормовое предупреждение: где будут грозы и шквалы. Карта

Погода в Украине в четверг, 12 августа, будет преимущественно теплой и солнечной. Однако в восточных областях возможны грозы и шквалы ветра 15-20 м/с.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, дожди также могут пройти в Херсонской области и в Крыму. Там объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха днем +25 +30 градусов, ночью +18 +20 градусов.

Несмотря на отсутствие осадков на западе, температура воздуха ночью там опустится до +14 +16 градусов, днем +23 +26 градусов, облачно.

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В центральных и северных областях страны переменчивая облачность, без дождя. Температура воздуха +25 +27 градусов днем, ночью +14 +17 градусов.

Кроме того, с 12 по 14 августа в восточных, Киевской, Сумской и Полтавской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за ветра и высокой температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, осенью-2021 погода в Украине будет с осадками, но при этом температура ожидается выше средней климатической нормы. А вот в начале зимы она резко упадет и регионы накроют снежные бураны.