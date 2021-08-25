В Украине объявили штормовое предупреждение: где будут грозы и град 26 августа

В четверг, 26 августа в центральных регионах страны ожидаются дождь, шквальный ветер и грозы. В ГСЧС Украины предупреждают о желтом уровне опасности для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Как сообщили в Укргидрометеоцентре, сильный ветер, грозы и осадки следует ожидать жителям Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Сумской, Полтавской и Одесской областей. На западе и востоке страны – солнечно и сухо.

В то же время, синоптики отмечают снижение дневной и ночной температур. И если на юге и востоке столбики термометров днем покажут до +29 градусов, то в остальных регионах страны будет от +18 до +22 градусов.

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О том, какой будет погода в четверг 26 августа рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, синоптическая ситуация на эту дату – неустойчивая.

"Дожди, возможно, с грозами пройдут в северных областях, в центральной части, затронет Одесскую, Черновицкую и Ивано-Франковской областей", – прогнозирует эксперт.

Что касается температуры воздуха, Диденко написала, что в четверг на востоке и юго-востоке Украины будет жарко, + 25 + 30 градусов. На юге и в центре + 23 + 28 градусов, в Винницкой +22, +23 градуса. На Севере + 17 + 22 градуса. В западной части страны + 19 + 23 градуса.

В Киеве, по ее словам, завтра будет сыро.

"В столице периодически дождь, возможна гроза, днем ​​предполагается около +19 градусов", – написала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украину придут морозы, а в ноябре выпадет снег.