В Украине обновили порядок прохождения военной службы в ВСУ: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский изменил порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины. Он подписал соответствующий указ.

Документ №483/2021 опубликован на сайте главы государства. Он среди прочего определяет срок продления военной службы по контракту (чтобы посмотреть указ, доскролльте страницу до конца).

Так, с курсантами вузов и слушателями курсов, у которых нет офицерских званий, заключается контракт на 5 лет для старшинского и офицерского состава, и на 10 лет для летного состава офицерского состава авиации.

Продлен контракт может быть на три года для рядовых и от 3 до 5 лет для сержантов и старшин.

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Также предусмотрено введение первичного звания рекрут для призванных лиц. После принятия присяги им будут присваивать звание рядового (или матроса).

Для офицерского состава первичное звание – младший лейтенант.

Кроме того, указом уточняются сроки выслуги в воинском звании, а также нормы об очередном и досрочном присвоении или освобождении от должностей военнослужащих.

Отметим, что в ВСУ ранее начали классифицировать звания по рангам, как в НАТО. В Минобороны Украины тогда отметили, что это позволит перейти к очередному этапа совместимости армии нашей страны с партнерами по Альянсу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года в Верховной Раде был принят закон, который вводит новую систему званий высшего и офицерского состава ВСУ.

В частности, были изменены названия: бригадный генерал вместо генерал лейтенанта, генерал майор вместо генерал-лейтенанта, генерал лейтенант вместо генерал-полковника, а генерал армии Украины стал просто генералом.

Также с 1 октября прошлого года вступили в силу новые звания рядового, сержантского и старшинского состава. Были упразднены звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшего мичмана, а также старшины.