В Украине на День молодежи объявили масштабный сбор для военных

12 августа в Украине уже в третий раз отмечают Международный день молодежи вместе со всем миром! Теперь этот день не о праздновании, как было в советское время, а именно о внимании, уважении и признании вклада украинской молодежи.

Видео дня

Об этом сообщили 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" в своем Facebook.

Команда "Айдар" уверена, что День молодежи – отличная возможность для объединения усилий молодежи ради общей цели. Именно поэтому Совет по молодежным вопросам при Президенте Украины вместе с РУБпАК Ахиллес, 225 отдельным штурмовым батальоном и "Айдаром" инициирует большой командный сбор, чтобы еще раз отметить новую дату празднования Дня молодежи (12.08) и поддержать три батальона.

"Давайте вместе сделаем этот день особенным! Единство и активное участие каждого из нас способно изменять жизнь", – говорится в сообщении.

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Также в батальоне приглашают бизнесы присоединиться к инициативе и 12 августа выделить 12% продаж определенных товаров в поддержку нашего сбора. Это отличный способ показать свою социальную ответственность