В Украине на 5 лет продлили действие загранпаспортов: также в них начнут вносить фото детей и их данные

Украинское правительство приняло решение о продлении срока действия паспортов граждан Украины для выезда за границу на пять лет. Это связано с введением военного положения на территории государства из-за войны, которую начала Россия.

Об этом сообщили на официальной странице Министерства внутренних дел Украины в Telegram. Постановление вступило в силу с 1 марта 2022 года.

Как говорится в сообщении, кроме того, в паспорта родителей будут вклеиваться фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет личность и подтверждает гражданство.

Все эти действия будут выполняться территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины, а также посольствами и консульскими учреждениями Украины. Однако в МВД предупредили, что российские оккупанты коварны, их преступные действия нацелены также и на завладение конфиденциальной информацией украинцев.

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"Мы сознательно убрали адреса расположения наших территориальных подразделений – это вынужденная мера в интересах национальной безопасности!" – говорится в сообщении украинского внутриполитического ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию против агрессии России в Украине. Соответствующее решение было поддержано 141 страной из 180 присутствующих.

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