В Украине местами ударят "минусы": синоптик уточнила прогноз

В Украине во вторник, 23 февраля, местами снова ожидается морозная погода – ночью столбики термометров в некоторых областях опустятся до -15. Тогда как днем воздух прогреется до нуля.

В то же время возможны осадки в виде мокрого снега, с ночи на дорогах и тротуарах будет наблюдаться гололедица. Новый прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook, добавив карту.

По ее словам, восточная часть Украины, Сумщина, Черниговщина, Полтавщина и Днепр с районами попадут в ощутимые "минусы", поэтому там завтра ожидается днем -5... -12 градусов. А ночью на северо-востоке даже местами до -12... -15.

Запад и южная часть страны 23 февраля будут самыми теплыми – максимально +4... +9 градусов, на Закарпатье температура повысится до +12. На остальной территории днем будет около нуля.

Серьезных осадков в большинстве областей на вторник не прогнозируют – разве из облаков будет немного мряки или мокрого снега. На востоке, северо-востоке и в центре Украины порывы юго-восточного ветра могут быть сильными, штормовыми.

Погода в Киеве 23 февраля будет облачной. В течение дня воздух прогреется до нуля. Однако поздно вечером во вторник, а затем в среду в столице возможен снег, в частности мокрый. 24 февраля кратковременно похолодает, но потом снова потеплеет, как и в целом по стране.

"В четверг-пятницу на Закарпатье и Прикарпатье есть вероятность максимальной температуры до +13... +15 градусов. Кому не терпится почувствовать весну, можно планировать туда путешествие на эти дни", – посоветовала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, давая прогноз на начало недели, синоптики предупредили украинцев об опасности потепления.