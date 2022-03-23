В Украине ликвидировали майора российского спецназа из Омска: дольше везли хоронить, чем воевал. Фото

В Украине ликвидирован майор спецназа российских оккупантов Азамат Алинов. Он сам был из Омска.

Об этом пишет местный сайт "Омск регион". Уничтожен майор был 3 марта, а в России его похоронили 17 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Азамат Алинов погиб 3 марта в ходе "спецоперации" в Украине. Его похоронили на прошлой неделе под Марьяновкой, за три дня до 20 марта", – сказано в сообщении.

Отметим, что для того, чтобы повоевать в Украине, майор проехал около 2,5-3 тысяч км.

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"В общем ехал Азамат из Омска 2500-3000 км в Украину "на учения", ну чтобы учить непокорных украинцев русскому языку и доехал обратно уже по частям только через 18 дней после уроков", – иронизируют в InformNapalm, комментируя новость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ Семена Суховского. Он был командиром парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

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