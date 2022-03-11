В Украине ликвидировали еще одного российского офицера, бомбившего мирных жителей Сирии. Фото

Ольга Липич
Общество
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В Украине ликвидировали еще одного российского офицера, бомбившего мирных жителей Сирии. Фото
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Воины Вооруженных сил Украины ликвидировали офицера преступной российской армии, которую президент страны-агрессора отправил воевать против нашей страны. Речь идет про Вячеслава Маклагина, который также принимал участие в операциях России в Сирии.

Об этом сообщил на своем канале в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан в пятницу, 11 марта, ссылаясь на российские СМИ. Как отметил Штефан, российского оккупанта "окончательно приземлили".

Вячеслав Маклагин

О гибели Маклагина стало известно, согласно данным россиян, 9 марта, однако погиб он еще 28 февраля. В сообщении одного из изданий сказано, что он "участвовал в Сирийской миротворческой операции", а в Украине якобы "встал на защиту жителей "Л/ДНР", чтобы "предотвратить начало страшной разрушительной ядерной войны".

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Офицера ликвидировали

В то же время Штефан отметил, что Маклагин был "героически сбит 28 февраля чем предотвратил начало страшной разрушительной ядерной войны".

"Приземлили окончательно. Слава Нации!" – написал офицер.

Вячеслава Маклагина ликвидировали

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Вооруженных сил Украины 5 марта ликвидировали пилота путинской оккупационной армии Алексея Хасанова. Он был командиром полка и участвовал в операциях РФ в Сирии.

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