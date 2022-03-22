В Украине ликвидировали 15 тысяч оккупантов, количество раненых можно умножить в 2-3 раза, – советник главы МВД

За 26 дней войны против Украины Россия потеряла уже 15 тысяч своих солдат. Количество раненых российских оккупантов может быть вдвое или даже втрое больше.

Об этом в Facebook написал советник главы МВД Виктор Андрусов. Он также является координатором Telegram-канала "Ищи своих", где собрана вся информация о погибших и пленных военных ВС РФ в Украине.

"Наша армия делает свое дело – и это уничтожение врагов. Не удержание территорий, а именно уничтожение врагов. Двигаемся к 20 тысячам", – отметил Андрусов.

Он добавил, что никто из захватчиков не может четко объяснить, для чего они приехали в Украину и к чему стремятся. В перехваченных разговорах противники говорят о мародерстве, изнасилованиях, убийствах гражданских, но не упоминают о Путине, о "великой России" и о "денацификации".

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"Ни раз я не услышал ничего идеологического. Против нас просто банда мародеров и нищих. Тогда как мы стоим за свою Родину, свободу, за право выбирать будущее. Поэтому наш дух несокрушимый, а у мародеров духа не существует", – подчеркнул советник главы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Российской Федерации случайно проговорились о потерях оккупационной российской армии в Украине. После многодневных заверений о том, что "потерь нет" и последующего заявления о том, что количество погибших оккупантов в Украине не превышает нескольких сотен, в "Комсомольской правде" со ссылкой на данные МО РФ заявили о почти 10 тысячах погибших.

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