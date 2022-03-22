В Украине ликвидировали 15 тысяч оккупантов, количество раненых можно умножить в 2-3 раза, – советник главы МВД

София Закревская
Общество
1 минута
8
В Украине ликвидировали 15 тысяч оккупантов, количество раненых можно умножить в 2-3 раза, – советник главы МВД
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

За 26 дней войны против Украины Россия потеряла уже 15 тысяч своих солдат. Количество раненых российских оккупантов может быть вдвое или даже втрое больше.

Об этом в Facebook написал советник главы МВД Виктор Андрусов. Он также является координатором Telegram-канала "Ищи своих", где собрана вся информация о погибших и пленных военных ВС РФ в Украине.

"Наша армия делает свое дело – и это уничтожение врагов. Не удержание территорий, а именно уничтожение врагов. Двигаемся к 20 тысячам", – отметил Андрусов.

Он добавил, что никто из захватчиков не может четко объяснить, для чего они приехали в Украину и к чему стремятся. В перехваченных разговорах противники говорят о мародерстве, изнасилованиях, убийствах гражданских, но не упоминают о Путине, о "великой России" и о "денацификации".

Видео дня

"Ни раз я не услышал ничего идеологического. Против нас просто банда мародеров и нищих. Тогда как мы стоим за свою Родину, свободу, за право выбирать будущее. Поэтому наш дух несокрушимый, а у мародеров духа не существует", – подчеркнул советник главы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Российской Федерации случайно проговорились о потерях оккупационной российской армии в Украине. После многодневных заверений о том, что "потерь нет" и последующего заявления о том, что количество погибших оккупантов в Украине не превышает нескольких сотен, в "Комсомольской правде" со ссылкой на данные МО РФ заявили о почти 10 тысячах погибших.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

Потери России в войне с УкраинойВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Россия - страна-агрессорstopwarВиктор Андрусив