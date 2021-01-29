В Украине от коронавируса выздоровели более 1 миллиона человек
В Украине в течение минувших суток диагностировали 5181 новый случай коронавируса. Болезнь унесла жизни еще 128 больных, при этом сразу 11 310 смогли ее побороть.
На утро 29 января количество всех заражений в стране достигло 1 211 593, из них 22 479 человек умерли от COVID-19, а 1 003 341 украинец вылечился. Обновленные данные подали министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.
За последние сутки всего подтвержденных случаев зарегистрировали на Львовщине – 440, в Киеве – 361, Ивано-Франковской области – 356, Киевской – 326 и Винницкой – 238. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников. Кроме этого, 1916 инфицированных попали в больницы.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:
г. Киев – 361 случай;
Винницкая область – 282 случая;
Волынская область – 159 случаев;
Днепропетровская область – 259 случаев;
Донецкая область – 193 случая;
Житомирская область – 167 случаев;
Закарпатская область – 137 случаев;
Запорожская область – 232 случая;
Ивано-Франковская область – 356 случаев;
Киевская область – 326 случаев;
Кировоградская область – 27 случаев;
Луганская область – 40 случаев;
Львовская область – 440 случаев;
Николаевская область – 207 случаев;
Одесская область – 260 случаев;
Полтавская область – 218 случаев;
Ривненская область – 209 случаев;
Сумская область – 123 случая;
Тернопольская область – 179 случаев;
Харьковская область – 248 случаев;
Херсонская область – 70 случаев;
Хмельницкая область – 147 случаев;
Черкасская область – 131 случай;
Черновицкая область – 258 случаев;
Черниговская область – 152 случая.
Напомним: в этой статистике отсутствует информация по распространению коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.
За сутки в стране было проведено 44 143 тестирования на диагностику COVID-19, в частности 24 769 методом ПЦР и 19 374 методом ИФА. Всего с начала пандемии – 6 209 089 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне депутаты Верховной Рады поддержали проект закона для старта процесса вакцинации украинцев против коронавируса.
Известно, что шесть областей Украины оказались в "серой" зоне из-за очень низкого уровня тестирования на COVID-19.
В то же время украинские заробитчане в Европе остаются один на один в своей борьбе с коронавирусом.