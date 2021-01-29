В Украине от коронавируса выздоровели более 1 миллиона человек

В Украине в течение минувших суток диагностировали 5181 новый случай коронавируса. Болезнь унесла жизни еще 128 больных, при этом сразу 11 310 смогли ее побороть.

На утро 29 января количество всех заражений в стране достигло 1 211 593, из них 22 479 человек умерли от COVID-19, а 1 003 341 украинец вылечился. Обновленные данные подали министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

За последние сутки всего подтвержденных случаев зарегистрировали на Львовщине – 440, в Киеве – 361, Ивано-Франковской области – 356, Киевской – 326 и Винницкой – 238. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников. Кроме этого, 1916 инфицированных попали в больницы.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 361 случай;

Винницкая область – 282 случая;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 259 случаев;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 167 случаев;

Закарпатская область – 137 случаев;

Запорожская область – 232 случая;

Ивано-Франковская область – 356 случаев;

Киевская область – 326 случаев;

Кировоградская область – 27 случаев;

Луганская область – 40 случаев;

Львовская область – 440 случаев;

Николаевская область – 207 случаев;

Одесская область – 260 случаев;

Полтавская область – 218 случаев;

Ривненская область – 209 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 179 случаев;

Харьковская область – 248 случаев;

Херсонская область – 70 случаев;

Хмельницкая область – 147 случаев;

Черкасская область – 131 случай;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 152 случая.

Напомним: в этой статистике отсутствует информация по распространению коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.

За сутки в стране было проведено 44 143 тестирования на диагностику COVID-19, в частности 24 769 методом ПЦР и 19 374 методом ИФА. Всего с начала пандемии – 6 209 089 ПЦР-тестирований.

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