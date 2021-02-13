В Украине из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов, ограничено движение транспорта
По состоянию на утро 13 февраля в некоторых областях Украины из-за снегопадов остаются ограничения в движении транспорта. Также обесточены 64 населенных пункта.
На Львовщине без электричества остались жители 20 населенных пунктов, в Черновицкой области – 15, в Тернопольской – 11, на Днепропетровщине – 10, на Донетчине – четыре и в Одесской и Кировоградской области по два. Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На отдельных участках Волынской, Ивано-Франковской и Одесской областей ограничено движение крупногабаритного транспорта для обеспечения работы снегоуборочной техники, информирует Укравтодор.
Список трасс, где ограничено движение грузовиков:
Р-24 Татаров – Каменец-Подольский, км 117+800 – 177+890 (Коломыя – Устечко)
Р-20 Снятин-Тязев, км 0+000 – 27+300 (Снятин – Городенка)
Т-18-02/М-07 Маюничи – Великая Осница – Красноволя – Колки
Р-14 Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь
Н-17, км 107+000 – 130+000 (на участке Торчин – Шклинь)
Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин
М-06 на участке Владимир-Волынский – Пасловка
Т-03-05/Т-03-02 Шацк – Вилица - Припять - Любохины
Т-03-08 на участке Павловка – Локачи
Въезд в Одессу грузового и большегрузного транспорта
Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 690 человек и 1 420 единиц техники.
Напомним, в Украине 13 февраля погода будет ветреной и морозной на всей территории страны, также ожидается гололедица и местами снегопады.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину идет похолодание, которое продержится до 20-21 февраля, но после наступит потепление. При этом снегопады и дожди должны прекратиться.