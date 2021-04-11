В Украине из-за COVID-19 еще более 4,6 тысячи человек попали в больницы

За минувшие сутки еще 4694 украинца попали в больницы с COVID-19 или подозрением на него. В то же время 6472 пациента (+241) были выписаны.

По состоянию на 11 апреля в медучреждениях Украины занято 47 574 койко-места с 79 870, что составляет 59,6%. Обновленные данные содержатся на портале СОТА от аппарата СНБО.

В большинстве "красных" и "оранжевых" регионов зафиксирован высокий уровень загруженности коек с подведенным кислородом – средний показатель 57,5%, 1602 (-29 за сутки) пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Процент занятых коек в больницах health-security.rnbo.gov.ua

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом заняты так:

г. Киев – 77,1%;

Львовская область – 76,9%;

Киевская область – 76,3%;

Николаевская область – 73,3%;

Одесская область – 72,9%;

Хмельницкая область – 70,6%;

Житомирская область – 70,3%.

Процент занятых коек с подведенным кислородом health-security.rnbo.gov.ua

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:

Харьковская область – 85,7%;

г. Киев – 78,3%;

Николаевская область – 76,9%;

Львовская область – 76,8%;

Днепропетровская область – 75,9%;

Хмельницкая область – 75,3%;

Черновицкая область – 72,3%.

Черкасская область – 72,1%.

Процент занятых коек в интенсивной терапии health-security.rnbo.gov.ua

Больше всего госпитализаций пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), зафиксировано в Киеве – 341 (+4), на Харьковщине – 155 (-1), Запорожье – 89, Винниччине – 86 (-1).

Количество пациентов, которым понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ health-security.rnbo.gov.ua

Статистика по регионам:

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве городская клиническая больница №3 на ул. Петра Запорожца, в которой принимают больных коронавирусом, загружена почти на 100%. Все места в медучреждении заняты именно пациентами с COVID-19.