В Украине ищут учителей мечты, которые будут менять жизнь детей

В марте на сайтах поиска работы появились необычные вакансии, написанные от имени детей. Объявления от имени Екатерины Григорьевны из 9-Б, Алины Сергеевны из 6-і и других учащихся заполонили крупнейшие украинские сайты трудоустройства Work UA, Happy Monday и другие.

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В этот день образовательная организация "Научай для Украины" объявила старт приема заявок на первую волну набора участников программы, которые готовы попытаться стать учителем мечты для сотен детей, изменить их жизнь и будущее страны.

Именно поэтому в кампании 2023 появился слоган: "Учитель – это призвание. Тебя позвала (Маричка из Воронькова/Петр из Гребенок)". Все детские желания объединили с тем, что может получить будущий учитель и разместили вакансии на самых популярных платформах по поиску работы, включая Work.ua и другие.

Интересно, что необязательно иметь опыт учителем и педагогическое образование. Нужно иметь диплом бакалавра любой специальности, знать один из основных предметов школьной программы 5-11 классов, быть проактивным и желать расти и совершенствоваться. Участники получат специальную подготовку для участия в программе – 6-недельный учебный интенсив по базовым навыкам учительства, после чего начнутся занятия по педагогике и лидерскому развитию. К тому же, программа оказывает постоянную менторскую поддержку, официальное трудоустройство с дополнительной стипендией и уникальный опыт.

"Мы ищем людей, которые хотят расти и развиваться и верят в то, что настоящее влияние происходит через усилия на местах. Прежде всего мы ищем тех, кто хочет развивать Украину через развитие образования и детей, ведь это то, от чего зависит наше долгосрочное будущее", – комментирует руководитель образовательной организации "Учись для Украины" Оксана Матияш.

Все участники НГУ проходят 6 этапов тестирования и интервью, и самое главное – они проходят общий особый путь. Это сообщество лидеров, которые вместе учатся и учатся, развиваются, поддерживают и вдохновляют друг друга, а затем реализуют совместные проекты и инициативы.

Это шанс способствовать изменениям в образовательной системе и преодолеть образовательное неравенство в Украине – из-за значительного разрыва между учебными достижениями учащихся из больших городов и небольших общин и городков. Как бонус, программа за свой счет покрывает участникам обучения на магистратуре по педагогике в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Все желающие присоединиться к проекту могут направиться через Telegram @TeachForUkraine_bot. Детальнее о требованиях и деталях участия на сайте.