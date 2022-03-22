В Украине хотят ввести уголовную ответственность за распространение информации о позициях ВСУ

В Украине рассматривают возможность введения уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о наших Вооруженных силах или других военных формированиях. Речь идет о данных об их движении по территории Украины, позициях и т.п., а также о передаче международной военной помощи нашей стране и ее размещении.

В Комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности считают, что этот вопрос сейчас является в Украине критическим. Об этом в Facebook сообщил нардеп Андрей Осадчук.

Отмечается, что наказывать хотят за распространение вышеперечисленной информации, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Для пользователей соцсетей предлагают наказание сроком от пяти до восьми лет тюрьмы. А вот для организованных групп, распространяющих данные о ВСУ из корыстных побуждений – от восьми до двенадцати лет заключения.

Видео дня

"Ожидаем окончательного согласования главами депутатских фракций и групп и руководством парламента", – написал Осадчук.

Он призвал украинцев вообще не фотографировать ничего, что касается военной техники. Внимательность и осторожность позволят нам быстрее одержать победу.

Кроме того, предлагают ввести уголовную ответственность за незаконное использование гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований. Преступлением будет считаться продажа таких товаров (предметов) общей стоимостью от 620 000 гривен или другое их использование для получения прибыли. В военное время за такие действия хотят наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове мужчину, который сдавал оккупантам РФ информацию о позициях Вооруженных сил Украины. 37-летний житель города, уроженец Брянской области РФ, получил от врага задание еще 8 марта.

А ранее в Одесской области разоблачили предателя, который передавал врагу информацию о военных объектах в Украине. В телефоне мужчину обнаружили скриншоты и фото стратегических объектов, а также переписку с оккупантами РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!