В Украине год назад стартовал проект Виробник.ua: почему он стал востребованным у украинцев

Динамика проекта Виробник.ua, который в Украине появился год назад, растет: к нему присоединяется все больше компаний, а украинцы, которые открыли для себя этот сервис, стали более уверенно выбирать продукты питания. Более того, он основал в нашей стране несколько трендов, которые позволять людям находить ответственные бренды, реально ориентированные на качество.

Подробнее о них "НВ.ua" рассказал вдохновитель и создатель стартапа Виталий Ермак. По его словам, на сегодняшний день существует множество брендов, которые просто пытаются замылить глаза покупателям красивыми картинками и слоганами, однако над качеством товара не работают должным образом. При этом покупка продуктов питания и их употребление – вопрос здоровья и выживания взрослых и их детей.

"Растущая динамика развития нашего стартапа показала несколько трендов", – отметил Ермак.

Видео дня

Первым он назвал то, что в Украине есть огромный запрос на прозрачную информацию о качестве продуктов питания, условиях их создания, люди жаждут наконец избавиться от стресса при покупке.

"Тренд второй: есть ответственные производители, которые работают на качество и для людей. Такие компании, как правило, сами приходят к нам в проект, чтобы показать свои инвестиции и добрую волю. Так уж сложилось, что эти приличные люди живут в эру фальсификата и мифов о производстве", – подчеркнул создатель проекта.

Третим трендом он выделил то, что украинцы все лучше ориентируются в маркетинге и рекламе и могут запросто отличить зерна от плевел.

"Именно поэтому так называемые знаки качества, типа "Покупай", "5 баллов качества", "Классный продукт", которые появились на продуктах несколько лет назад, уже успели испариться, доказав главное: от покупателя были скрыты критерии, по которым продукту присваивается статус лучшего. Это создавало почву для коррупции и недоверия", – пояснил Ермак.

Он отметил, что то же самое происходит, когда бренд снимает ролики о своих продуктах самостоятельно. В результате эти видео воспринимаются как еще один продукт этого бренда, одобренный маркетологами и несущий рекламную миссию.

"Доверять такому продукту не будут. Мы же позволяем людям самим увидеть, как производится продукт, сделать свои выводы и принять решение – покупать или нет", – заключил Ермак.

Виробник.ua – это видеосервис национального уровня, который позволяет увидеть своими глазами, как производятся продукты питания. Команда проекта – профессиональные журналисты, эксперты в области защиты прав потребителей и активисты. На продуктах производителей, которые присоединились к проекту, стал появляться специальный QR-код, как, например, на питьевых йогуртах Danone. Просканировав его с помощью смартфона, можно посмотреть видео с производства этого продукта. Также видео производств продуктов можно смотреть на сайте Виробник.ua. Количество брендов, подключенных к проекту, растет. Проект является членом Американской торговой палаты.

Познакомиться с Виробник.ua в социальных сетях можно на официальной странице проекта Виробник.ua. Менее чем за год сервис только в Facebook собрал более чем 40-тысячную армию подписчиков, еще десятки тысяч в Инстаграм. Их количество растет.