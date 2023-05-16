В Украине будет жара до +27, но некоторые области накроют дожди: синоптики дали прогноз до конца недели. Карта

В Украине к выходным сохранится теплая и в то же время пасмурная погода. На фоне дневной жары в +27 °С в некоторых центральных регионах, в основном на западе в ближайшие дни будет дождливо.

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Во время осадков температура воздуха немного снизится. Об этом свидетельствует прогноз от синоптиков Укргидрометцентра (чтобы просмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Погода 17 мая

Дождь будет почти по всей стране еще со вторника, а в среду кратковременные осадки прогнозируют в основном в западных регионах. В частности, от Волыни до Буковины, к тому же с грозами. Столбики термометров ночью там покажут +10… +14 °С, а днем +20… +24 °С.

На остальной территории страны без осадков, +9… +15 °С ночью и +22… +25 °С днем (на Кировоградщине, Черкасщине и Николаевщине иногда даже до +26… +27 °С). В небе будет преобладать переменная облачность, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода 18 мая

В четверг ночная и дневная температура воздуха на большинстве территории Украины останется, как и накануне. Так же будут переменная облачность и юго-восточный ведер с порывами до 5-10 м/с.

Похолодает только на западе в Волынской, Ривненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях. На фоне кратковременных дождей с грозой там столбики термометров днем опустятся до +16… +22 °С.

Погода 19 мая

В пятницу средняя ночная температура по стране будет +13… +15 °С, а дневная +23… +26 °С. Дожди откроют почти все регионы: на западе они будут более сильные и частые, а в центре, на севере, востоке и юге – несущественные.

Погода 20 мая

Ночью столбики термометров будут показывать в большинстве своем те же +13… +15 °С, на несколько градусов холоднее будет на западе, Житомирщине, Киевщине и Винниччине.

Днем в субботу на фоне переменной облачности и кратковременных дождей в Украине средняя температура установится на уровне +21… +23 °С. Теплее будет в центре, местами на востоке и юге – в некоторых районах до +27 °С. Ветер северо-восточный, 5-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские синоптики рассказали, каким будет лето-2023 в Украине. Они отметили, что иногда температура в стране будет бить климатические рекорды.

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