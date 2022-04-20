В Украине активизировались мошенники, предлагающие родственникам военных 'освободить их из плена'

В условиях войны в Украине активизировались преступники, пытающиеся нажиться на человеческих страданиях. Родственникам военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, стали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения.

В них мошенники убеждают близкого человека защитника, что тот попал в плен к оккупантам, и обещают за вознаграждение "вызолить его". Об этом информируют в Военно-морских силах ВСУ на официальной странице Facebook.

"Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких военнослужащих, злоумышленники звонят из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена", – говорится в сообщении.

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Кроме того, установлено, что мошенники также пытаются, якобы с целью уточнения, узнать личные данные украинских военных.

В ВМС ВСУ отметили, что Командование морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений Украины не собирает деньги. Вопросами же освобождения пленных военнослужащих занимаются органы государственной власти.

"Никакого сбора средств из членов семей и близких не происходит. Будьте внимательны, не станьте жертвами мошенников. Берегите себя!" – добавило Командование морпехов.

Напомним: в Киеве разоблачили мужчину, который, находясь в СИЗО, организовал мошенническую схему по продаже военной амуниции. Ущерб оценили в 1,3 млн гривен. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время войны злоумышленники нашли новые способы обмана украинцев. В Национальном банке Украины назвали четыре основные схемы мошенников.