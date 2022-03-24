В Украине 24 марта будут действовать 7 гуманитарных коридоров. Все маршруты

В четверг, 24 марта, в Украине запланировано 7 гуманитарных коридоров, через которые мирные жители смогут покинуть места боевых действий. Всего в этот день "зеленые коридоры" будут работать в трех областях – Донецкой, Киевской и Запорожской.

Людей будут вывозить на автобусах по строго согласованным маршрутам. Об этом во время брифинга сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Донецкой области будет проходить эвакуация из города Мариуполь в город Запорожье.

Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будет работать такой маршрут:

Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.

Видео дня

24 автобуса находятся на въезде в город Бердянск, к ним должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 6 часов утра выехали из города Токмак. После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию.

Бензовоз обновит запасы горючего на заправках для мариупольцев в городе Бердянск. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б. Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.

В Запорожской области запланированы два гуманитарных коридора.

из города Пологи в Запорожье. Место сбора – городской совет. Автобусы для эвакуации будут с 6 утра отправились из города Токмак

из города Мелитополь в Запорожье. Место сбора – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

Также в этот день будет осуществляться эвакуация людей из населенных пунктов Киевской области.

из поселка Великая Дымерка в Бровары . Место сбора – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

из поселка Богдановка в Бровары . Место сбора – сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

из города Макаров в город Житомир . Место сбора – сельский совет, ул. Ростовского, 30. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.

из села Бервица в город Бровары. Место сбора – из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозная. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.

Напомним, 23 марта из девяти согласованных гуманитарных коридоров сработало семь. Всего за день удалось эвакуировать 4554 человека.

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