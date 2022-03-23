В Украине 23 марта будут действовать 9 гуманитарных коридоров: Верещук назвала маршруты. Видео

В среду, 23 марта, в Украине запланировано 9 гуманитарных коридоров, через которые мирные жители смогут покинуть "горячие точки". Всего в этот день "зеленые коридоры" будут работать в четырех областях – Донецкой, Луганской, Киевской и Запорожской.

Людей будут вывозить на автобусах по строго согласованным маршрутам. Об этом во время брифинга сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Донецкой области 23 марта будет работать гуманитарный коридор из города Мариуполь в город Запорожье. Для эвакуации людей из Мариуполя будут работать следующие маршруты:

Видео дня

Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на Мелитопольском шоссе, 27. Автобусы в количестве 24 единиц будут поданы на площадь напротив спорткомплекса.

Также Верещук сообщила, что согласно достигнутым договоренностям, сегодня должны отпустить водителей и работников ГСЧС, которых вчера захватили на блокпосту в городе Мангуш. Если эти договоренности будут соблюдены, Украина будет продолжать попытки работать еще по двум маршрутам:

Мангушская община – Запорожье. Место сбора: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"

Никольское – Запорожье. Место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23

Гуманитарные коридоры в Запорожской области:

из города Пологи в Запорожье. Место сбора – городской совет. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

из города Гуляйполе в Запорожье. Место сбора – городской совет, ул. Шевченко, 15/2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

В Киевской области в этот день запланированы 4 гуманитарных коридора:

из поселка Великая Дымерка в Бровары . Место сбора – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

из поселка Богдановка в Бровары . Место сбора – сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

из города Бородянка в город Белая Церковь. Место сбора – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.

из села Светильня в Бровары. Место сбора – сквер им. Марченко. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.

Также 23 марта через гуманитарные коридоры смогут эвакуироваться жители Луганской области:

из города Рубежное в Бахмут . Место сбора – улица Чехова, 11.

из поселка Нижнее в город Бахмут. Место сбора – улица Парковая, 13.

Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей:

город Лисичанск , места сбора – 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

город Северодонецк – проспект Химиков, 28

город Горный – ул. Гагарина, 13.

Напомним, 22 марта российские оккупанты захватили в заложники пассажиров 11 автобусов и 2 машин Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел во время эвакуации жителей Мариуполя, который уже почти три недели находится в жестокой блокаде.

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