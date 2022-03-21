В Украине 21 марта будут действовать 8 гуманитарных коридоров: Верещук озвучила маршруты. Видео

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В понедельник, 21 марта, в Украине будет действовать восемь гуманитарных коридоров для эвакуации населения. "Зеленые коридоры" запланированы в Донецкой, Луганской и Киевской областях.

Кроме централизованной эвакуации на автобусах люди смогут выехать на своих автомобилях, но по строго запланированному маршруту. Об этом во время брифинга сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Верещук, для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будут работать три маршрута:

Видео дня

Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"

Никольское – Запорожье. Место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23

Кроме того, в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, двигающиеся по маршруту. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б

В Киевской области сегодня можно будет эвакуироваться из села Великая Дымерка, Ворзеля, Бучи и Козаровичей.

Из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место сбора – Здание сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из поселка Ворзель в поселок Белогородка. Место сбора – на улице Садовая, 13. Автобусы для эвакуации будут отправлены в поселки Белогородка.

Из города Буча в поселок Белогородка. Место сбора – улица Энергетиков, 12. Автобусы для эвакуации будут отправлены из поселка Белогородка

Из села Козаровичи в город Вышгород. Место сбора – тренинговый центр ГУНП. Автобусы для эвакуации будут отправлены в Вышгород.

Также 21 марта будет проходить эвакуация в Луганской области.

Из города Лисичанск в город Бахмут. Место сбора – здание ГСЧС на улице Сосюры, 324.

Из города Северодонецк в Бахмут. Место сбора – дом культуры на улице Химиков, 28.

Из города Горное в Бахмут. Место сбора – улица Первомайская, 42, дом культуры и улица Мира, 136. Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Бахмута.

Напомним, из семи гуманитарных коридоров, о которых были договоренности в воскресенье, 20 марта, сработали только четыре. Другим помешали подлые действия оккупантов. За сутки из горячих точек и населенных пунктов в осаде удалось эвакуировать 7 295 человек.

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ планируют захват гуманитарной колонны на маршруте Харьков-Малая Рогань с минированием пути. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

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