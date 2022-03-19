В Украине 19 марта будут действовать 10 гуманитарных коридоров: Верещук озвучила маршруты

В Украине в субботу, 19 марта должны работать 10 гуманитарных коридоров. Людям в городах, которые наиболее пострадали от ударов российских оккупантов, доставят продовольствие, и начнут их эвакуацию.

О маршрутах рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Речь идет о согласованных гумкоридорах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Будьте внимательны, потому что коридоры открыть очень тяжело и враг постоянно срывает договоренности. Поэтому прошу вас, если есть возможность, воспользуйтесь ею именно сегодня", – отметила Верещук.

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В Донецкой области эвакуация будет проводиться из Мариуполя в Запорожье. Также выехала колонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Вместе с автобусами прибудут фуры с продуктами для жителей блокадного города, которые находятся в Бердянске.

В городе Мангуш тем, кто выходит из Мариуполя в том числе и пешком, предоставляется помощь – их на автобусах будут вывозить в Бердянск.

Киевская область – из села Бервица в Бровары (Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары).

Из Бервицы люди должны самостоятельно выйти к мосту в селе Мокрец и перейти реку Трубеж в сторону улицы Совхозная, где их будут ждать автобусы.

Из Бучи в Белогородку (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка).

Из Богдановки в Бровары (Богдановка – Новая Богдановка – Рудня – Летки – Рожни – Пуховка – Зазимье – Бровары).

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