В Украине 12 марта будет работать более десятка гуманитарных коридоров – Офис президента

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12 марта украинские власти снова будут работать над эвакуацией людей по гуманитарным коридорам. Из Запорожья в Мариуполь выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, в Запорожской области будет работать также коридор Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.

В Киевской области, по словам Тимошенко, будут работать такие коридоры:

Гостомель - Буча – Михайловка – Рубежовка - Шпитьки – Петрушки - Белогородка – Киев;

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Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев;

Микуличи - Немишаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Мрия - Стоянка - Гореничи - Игнатьевка - Белогородка – Киев;

Андреевка - Липовка - Макаров - Небелица - Ставище - Кочеров - Коростышев - Глубочица – Житомир;

Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир;

Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.

Автобусы для эвакуации из Киевской области будут отправлены из Белой Церкви, а для коридора из Бородянки в Житомир — из Киева.

В Сумской области будут работать коридоры:

Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава, движение возможно также на частном транспорте в колонне с автобусами.

Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Конотоп – Шевченково – Хмелев – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава, возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава. Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

Эвакуация производится бесплатно. Кирилл Тимошенко призвал водителей частных автомобилей, которые будут двигаться в колоннах эвакуации, брать с собой максимальное количество людей.